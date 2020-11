Iraola pidió mejorar a domicilio para luchar por estar arriba

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró tras ganar al Fuenlabrada y sumar su cuarto triunfo consecutivo en su estadio, que están "contentos" con lo que están haciendo en casa, pero admitió que "con eso no llega" para pelear por estar arriba.

El Rayo está mostrando dos caras muy distintas este curso. En Vallecas está intratable, ha ganado todos los partidos disputados, pero como visitante solo ha sumado cuatro puntos de 15 posibles.

"Estamos contentos de lo que estamos haciendo en casa, pero sabemos que con eso solo no nos va a llegar. Hay que mejorar sacando más puntos a domicilio y esperemos hacerlo la próxima jornada", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El técnico guipuzcoano dio valor a la victoria frente al Fuenlabrada porque este partido "no deja de ser un derbi y un derbi siempre es un partido de intensidad".

En la primera parte, el Fuenlabrada dispuso de un penalti que Iban Salvador no acertó a marcar porque Dimitrievski adivinó la trayectoria del disparo y lo paró.

"El penalti me parece muy riguroso. No me ha parecido una jugada para pitarlo porque creo que Esteban Saveljich no ha perdido la posición. Era una disputa de balón", concluyó.