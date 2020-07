Un empate a cero obliga a la Real Sociedad a sacar los tres puntos frente al Atlético de Simeone si quiere no depender de otros para asegurar su esperada plaza de Europa League esta temporada.

"Lo hemos intentado de todas las maneras, pero cuando no puedes ganar, la menos no perder. No hemos estado acertados porque hemos tenido ocasiones y merecimientos para ganar el partido", aseguró en sala de prensa.

"Se ha podido ir el partido en esa jugada de Ocampos, pero ha estado bien Miguel. En el 88' le he dicho a Julen que ya estaba, que dábamos por finiquitado el partido", dijo entre risas Imanol, que espera mucho de los suyos en la cita decisiva.

La Real Sociedad tendrá que viajar al Metropolitano en la última jornada. Debe ganar al Atlético para asegurar la clasificación a Europa: "Iremos al Wanda a ganar con todo el descaro del mundo".