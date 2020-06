Irene Lozano cree que Unzué ayudará a visibilizar la ELA y mejorar la investigación

A través de su perfil de Twitter, Irene Lozano transmitió a Juan Carlos Unzué y a su familia todo el apoyo y el cariño del Consejo Superior de Deportes.

"Estamos seguros que la pelea que ha comenzado y la visibilidad que va a aportar serán de gran ayuda a muchos pacientes y servirá para mejorar la investigación de la enfermedad. ¡Ánimo!", concluye el mensaje de Irene Lozano.

Unzué, de 53 años, convocó este jueves a los medios de comunicación en el Auditorio 1899 del Camp Nou para explicar que padece esta enfermedad neurodegenerativa.

"Os he convocado aquí a todos los medios de comunicación porque quiero hacer público mi actual estado de salud y es que, el pasado mes de febrero, la doctora Povedano confirmó el diagnóstico que el verano pasado ya me había dado el doctor Rojas en el Hospital de Sant Pau. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA", dijo Unzué, miembro del cuerpo técnico del Barcelona en varias etapas y ex entrenador del Numancia, Celta y Girona.

La ELA es una enfermedad terrible que corrompe el sistema nervioso central hasta provocar la parálisis completa del organismo y, hoy en día, no hay cura conocida para la misma.