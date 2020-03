Iriney reveló una discusión con Beckham: "Vete a la mier**"

A sus 38 años, Iriney ya está fuera de los terrenos de juego. Pero a pesar de ello, el brasileño contó varias anécdotas sobre sus enfrentamientos contra el Madrid.

El ex jugador, en la entrevista que concedió a la 'ESPN', sorprendió con una discusión con Beckham en la época de 'Los Galácticos', cuando visitó el Santiago Bernabéu la camiseta del Celta.

"Él estaba enfadado y trató de pisarme, luego retrocedí. Le dije: 'Hola, David, ¿has vivido aquí en Madrid durante cuatro años y ni siquiera hablas una palabra en español, amigo? Vete a la mier**. Y también dije algunas otras cosas no publicables...", empezó diciendo Iriney.

Por otra parte, el brasileño habló de un enfrentamiento con Cristiano en un Madrid-Betis: "En 2011, en el Bernabéu, jugamos una gran primera parte y llegamos al descanso 0-0. Después ellos ganaron 4-1. En la segunda parte, después de un córner, Cristiano intentó una rabona y falló. El capitán y yo fuimos hacia él porque era casi al final del partido y no era necesario hacer eso.

"Antes de que Mourinho le cambiase por Altintop me acerqué: '¿Por qué no lo hiciste en la primera mitad, cuando el encuentro iba 0-0?'. Me dio un abrazo y me dijo: 'Caramba, Iriney, ¿no te gusta el fútbol bonito?'. Y respondí: 'Me gusta, pero eso lo haces en la primera mitad, con el partido empatado", añadió.