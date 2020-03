Isaac Amoah, el Salisu que viene

El Real Valladolid ha vivido esta temporada la explosión de Mohammed Salisu. En el equipo pucelano ya lo tenían monitorizado y sabían de sus cualidades, pero en esta 2019-20 se ha presentado en sociedad en Primera División.

Todos dan por hecho que saldrá de Pucela en verano, ya que, por su juventud y calidad, le esperan retos mayúsculos. Pero en Valladolid ya hay alguien que puede sustituirle de cara al futuro.

No es otro que Isaac Amoah, compatriota del central ghanés. Amoah se desenvuelve en el Juvenil y 'AS' destaca su gran adaptación y excelente rendimiento a las órdenes del ex portero Ricardo López.

El jovencísimo jugador llegó de la 'African Talent Football Academy' y ya forma junto a Lucas Freitas, la gran apuesta de Ronaldo, en el centro de la zaga.

Diestro a diferencia de Salisu, incluso se ha prodigado en ataque, pues ha firmado tres tantos con el Juvenil A, como recuerda el mismo medio.