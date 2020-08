Isak cree que le ha venido bien ser suplente tantas veces

Isak y Willian José, Willian José e Isak. Es el debate que lleva en mente de Imanol Alguacil desde que comenzó el curso. Afortunadamente para su paz interior, ya no tiene que volver a planteárselo hasta que comience la pretemporada. Pero el sueco cree que este pique le ha venido bien.

"Cuando sientes que estás caliente y tal vez sigas en el banquillo la próxima vez... no es óptimo para el jugador. Está claro que ‘pica’, pero, al mismo tiempo, me ha dado más gasolina", afirmó en una entrevista con 'SVT Sport', un medio de su país natal.

"No creo que antes me haya ido con un sentimiento tan agradable", dijo sobre cómo valora en términos generales su campaña como 'txuri-urdin'. Tiene claro que jamás había quedado tan satisfecho en su carrera como en su estreno en la Liga Española.

Y no se arrepiente de nada: "Habría hecho el mismo viaje al 100%. Estoy en un lugar donde me siento bien, juego bien y me encuentro satisfecho". Con contrato hasta 2024 y un Willian José que apunta a marcharse, a Isak todavía le queda mucho que decir en la Real.