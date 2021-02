Isak presumió de Real: "Estamos preparados para enfrentarnos al United"

El jugador de la Real Sociedad Alexander Isak acompañó a Imanol Alguacil en la rueda de prensa previa al encuentro de Europa League ante el Manchester United.

Ante los medios de comunicación, Isak dejó claro que llegan preparados al partido: "Creo que llegamos muy bien a este partido. Llevamos dos partidos seguidos ganando bien, y creo que el equipo está motivado y preparado para este partido".

"Hace mucho que no juego en la Europa League, pero ahora estoy en mejor forma, y el equipo, también. El equipo está preparado para jugar y yo también", añadió.

Sobre su gran momento como goleador, declaró: "Yo no pienso mucho en eso, yo solo quiero jugar bien, ayudar al equipo a ganar y es verdad que ahora estoy bien, como el resto del equipo, y eso es lo más importante de cara a los partidos. Quiero seguir marcando, pero lo más importante es ganar".

Y añadió: "Este es un partido muy importante para nosotros y para el club, queremos seguir peleando en Europa, así que es uno de los partidos más importantes que hemos jugado, estamos preparados y creo que llegamos en una buena racha y queremos ganar. No sé si es mi mejor momento, el año pasado estuve bien también, y no pienso mucho en eso, lo importante es que el equipo esté bien".

Además, dejó claro que irán a por la victoria en su feudo: "Creo que tenemos que pensar en ganar y salir con un buen resultado. Es verdad que hay dos partidos, pero la mejor manera es tratar de ir a por la victoria".

En cuanto a su relación con el entrenador, explicó: "Me ha ayudado muchísimo. Me dijo que confiaba en mí más que nunca cuando no metía goles, y eso también es importante para mí. Ahora cuando estoy bien también lo hace".

Finalmente, se refirió a la calidad de su compañero David Silva: "David ha aportado muchísima experiencia, todos tenemos mucho que aprender de él. Es un jugador 'top' que lo ha logrado de todo, y a su vez también es un jugador muy humilde y trabajador, y todos vemos sobre el césped lo que es capaz de hacer para el equipo, así que estamos muy contentos de poder contar con él".