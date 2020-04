"Isak será un grandísimo futbolista"

Pedja Mijatovic está encandilado con Alexander Isak. En una entrevista con 'Mundo Deportivo', el montenegrino se deshizo en elogios. "Lo he seguido porque me gusta el fútbol y me interesan los talentos jóvenes. Es un jugador que tiene muchísima calidad futbolística y otras cualidades que requiere la gente joven. Es muy tranquilo, muy trabajador y muy profesional. Está haciendo una gran temporada. Es una pena que se haya producido este parón porque estaba en un buen ritmo. Promete mucho y se convertirá en un grandísimo futbolista, no tengo ninguna duda", le describió.

Por eso, al ex futbolista no le sorprende nada lo que está consiguiendo el sueco: "Le vi cuando debutó con 16 años en Suecia. Sus representantes son amigos míos desde hace 25 años, me hablaron de él y tuve la oportunidad de verle bastante veces. No me sorprende porque el chaval tiene todo lo que necesita un delantero centro para triunfar en el fútbol de hoy. Técnicamente es muy bueno, tiene altura, no se pone nervioso de cara al gol, trabaja mucho, es muy tranquilo y no comete muchos errores. Me alegro por él y por la Real por apostar por este chaval. Es una gran conquista de la Real".

Sin duda alguna, Mijatovic cree que acabará en un equipo potente más pronto que tarde. "Los grandes equipos de Europa están buscando los mejores delanteros centros jóvenes e Isak es uno de ellos. El jugador está en un club perfecto para triunfar y en el mejor fútbol del mundo. A lo mejor sale en un año. No lo sé. Depende de muchas circunstancias", auguró.

"No sé si el mejor o estará en el 'top 3', pero tiene mucho futuro", sentenció para concluir Mijatovic al ser cuestionado si le ve convirtiéndose en un delantero de referencia en Europa.