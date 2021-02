Isco, ¿el '9' tapado en Bérgamo?

Mariano ya casi se estaba atando las botas para ser titular, pero Zidane podría tener una alternativa bajo la manga. Y es que según asegura el diario 'Marca', el técnico del Real Madrid podría colocar a Isco como referencia en ataque ante el Atalanta.

La ausencia de Benzema en la convocatoria deja, a priori, al hispanodominicano como principal candidato al once. Pero la citada fuente no descarta una sorpresa de 'Zizou' en el once como parte de su plan de partido en Bérgamo.

Isco cuenta con opciones de partir como titular en el encuentro ante el Atalanta. El entrenador francés preferiría un jugador con más capacidad de asociación y control de la pelota, como el malagueño, por delante de las cualidades de Mariano, un delantero propiamente dicho. Esto vendría dado por el estilo del rival, un equipo que mejora sus prestaciones en el ida y vuelta. Por ello, Zidane podría intentar arrebatarle el balón y dar el 'tempo' que más interese a los blancos.

De ser así, el de Arroyo de la Miel sumaría su quinta titularidad en lo que va de temporada, tras haber formado parte de los onces ante el Alcoyano, en Copa del Rey, y frente al Valladolid, Cádiz y Valencia en Liga,

Ante los 'che' fue su último encuentro liguero como titular. Aquel 4-1 del 8 de noviembre en Mestalla señaló a varios jugadores madridistas y parece que Isco fue uno de ellos. Pero puede resarcirse este miércoles en la Champions.

Este curso, aún no sabe lo que es marcar en los 525 minutos que ha acumulado en 17 partidos. Desde que llegó al Madrid, el malagueño suma 51 goles en 324 encuentros.