Isco es duda seria para el estreno liguero por un esguince

Zidane no podrá contar con Isco, en un principio, para el primer encuentro de la temporada en Liga. El malagueño sufre un esguince, tal y como varios medios apuntaron, y lo más probable es que no llegue a tiempo a la convocatoria para el duelo con la Real Sociedad.

Se espera que esté fuera de combate durante alrededor de diez días, lo que le permitiría estar para el partido, pero no para los entrenamientos previos, en los que el técnico preparará la contienda. Además, el jugador no es titular indiscutible y no supondría una baja demasiado grave.

Hay que recordar que, en la temporada pasada, solo salió de inicio en 20 encuentros de los 30 en los que participó. Esta será su octava campaña seguida vistiendo de blanco tras su fichaje procedente del Málaga y su intención es clara: quedarse.

Zidane cuenta con él. Le considera parte importante de su plantilla y no tiene la intención de darle salida. Seguramente, continuará más bien en un segundo plano con algunos momentos de protagonismo a lo largo del año, como ha venido haciendo hasta ahora.