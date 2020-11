"¿Isco? No es cierto, son rumores de mierd*"

El futuro de Isco Alarcón parecía más cerca de Goodison Park que del propio Santiago Bernabéu. Pero ha sido Carlo Ancelotti, el técnico del Everton, el que se ha encargado de desmentir las informaciones.

"No es cierto que yo esté detrás de Isco. No hemos empezado a pensar en el equipo para el mercado de invierno. Así que esos comentarios son, como se dice aquí, tonterías. Son rumores de mierd*", aseguró el técnico italiano en 'DirectTV Colombia'.

De esta forma, Ancelotti cierra la puerta, al menos de momento, al reencuentro con Isco Alarcón. Y es que el malagueño vivió sus mejores años en el Real Madrid con el transalpino en los banquillos.

Quien sí se reencontró con Ancelotti fue James Rodríguez, también llegado del Santiago Bernabéu. "Empezó muy bien", aseveró el técnico cuando fue cuestionado por el 'cafetero'.

"No se discute sobre la calidad del jugador, nunca se ha hecho, ni en el Real Madrid ni en el Bayern de Múnich. Creo que tuvo más dificultades con esos dos equipos porque hay más competencia en ellos y a veces puede pasar que no juegues. Creo que para él es más importante jugar que entrenar. En mi opinión, puede tener un buen nivel físico si juega y por eso no lo ha hecho mucho en el Real Madrid", sentenció.