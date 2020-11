"Isco tendría que haberle dicho a Zidane: 'Quiero jugar, pero ahí no aporto nada"

El Real Madrid se llevó un rapapolvo en Mestalla ante un Valencia que, pese a haber perdido a todas sus figuras, tuvo coraje para remontar el tanto inicial blanco.

Uno de los futbolistas que no estuvieron a la altura por parte blanca fue un Isco Alarcón que regresaba a la titularidad. Zidane parece que metió con calzador al malagueño en el once e Isco estuvo perdido en una posición que no es la suya.

Pedja Mijatovic, leyenda del equipo blanco, le restó culpa al mediapunta y le pidió que hubiera corregido a Zidane cuando decidió que iba a jugar como centrocampista.

"Los jugadores tienen que corregir a los entrenadores. Si tú no me pones en una posición en la que no puedo aportar algo positivo a mi equipo, prefiero que pongas a un compañero", dijo el montenegrino.

"Los jugadores saben bien en qué condiciones físicas están y lo que pueden dar en cada posición. Isco quizás no ha sido muy sincero consigo mismo, pero en estas condiciones tienes que decirle al entrenador: 'Yo quiero jugar, pero en esta posición no aporto nada", concluyó Mijatovic.