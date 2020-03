"Isco tiene que retirarse en el Madrid y luego volver al Benamiel"

Isco Alarcón ha vuelto a su mejor nivel con Zidane de la mano. Ante el Barcelona, el malagueño derrochó calidad por todas partes, siendo vital en la victoria del Real Madrid para volver al liderato de la clasificación.

Por eso, el diario 'AS' ha querido visitar el lugar en el que comenzó todo para el internacional español, su primer club, un Atlético Benamiel en el que jugó entre 2002 y 2004.

En Benalmádena, José Enrique García, su primer entrenador, atiende al medio español: "Tenía 18 años y me preguntaron si quería dirigir a un equipo del Benamiel. Cuando vi jugar a esa generación... ¡No sabía dónde me había metido! Fíjese, los entrenadores me suplicaban que quitase a Isco del campo. Había más gente viéndonos a nosotros que a los mayores. Suena a algo tópico, pero tenía algo diferente".

"Tenéis que seguir entrenando porque nunca se sabe lo que puede pasar. Ojalá seáis grandes jugadores como Isco y le veamos retirarse en el Málaga...", añadió García dirigiéndose a su plantilla.

Pero los jóvenes jugadores interrumpieron a su entrenador: "A veces ha sufrido, pero tiene que retirarse en el Madrid y luego venir al Benamiel a jugar unas pachangas. Nos motiva mucho saber que Isco empezó aquí. Soñamos con ser como él".

Por su parte, Elías Zajdner, presidente del equipo malagueño, quiso explicar cómo llegó Isco al club: "Vino con cuatro añitos. Parecía uno más. Luego se veía que podría ser una estrella. Ahora lo miro por la tele y no ha cambiado en su manera de jugar. Viene de una familia humilde y siempre le deseamos lo mejor del mundo".