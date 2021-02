Isco y Zidane hicieron las paces

Un mes llevaba Isco sin ser titular. La última vez, antes del Atalanta, que había jugado desde el inicio con el Real Madrid fue ante el Alcoyano en Copa del Rey, encuentro en el que los 'merengues' terminaron fuera (2-1).

En la ida de los octavos de final de la Champions, Zidane dio una oportunidad a Isco. No se arrepintió el técnico de su decisión. El de Arroyo de la Miel le respondió sobre el césped.

Tras el encuentro, Zidane colmó de halagos a Isco por su buen partido. "Hacía tiempo que no jugaba tanto y, además, en una posición que no es la suya. Hizo un buen encuentro. Sabemos lo que nos puede dar. No ha jugado mucho este curso, pero cuando lo hace, lo da todo. Hizo un gran trabajo ", alegó el entrenador blanco.

Con estas palabras, Zidane sellaba en cierto modo la paz con Isco. Y es que ambos han tenido sus más y sus menos . El técnico y su decisión de dejarlo en el banquillo terminaron por crispar al futbolista.

Pero, según 'AS', esta calma no hará cambiar de idea a Isco. El malagueño tendría claro que quiere salir del Madrid. No está para nada contento con su: quiere minutos y, si tiene que dejar el Bernabéu para conseguirlos, lo hará sin dudarlo.