Isco ya le ha dicho al Madrid que quiere irse

Según ha informado el diario 'Marca' y ha podido confirmar por el entorno el 'AS', Isco ha tomado la decisión de hacer las maletas y encarar un nuevo reto en su carrera deportiva.

El centrocampista tiene la intención de dejar el Real Madrid más pronto que tarde y en el club blanco lo saben. El padre de Isco y su agente Francisco se lo han comunicado ya a la directiva del club blanco.

La reacción por parte del Real Madrid ha sido positiva y entienden la situación de Isco, de modo que no pondrán demasiados problemas para la salida del de Arroyo de la Miel.

La operación se producirá, por tanto, si llega un oferta que el Madrid crea oportuna y a la altura de Isco, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022.

Se trata de un movimiento muy meditado y estudiado por el centrocampista que, después de analizar pros y contras, ha llegado a la conclusión de que lo mejor para su carrera es cambiar de aires.

Lo que quiere y pide Isco es tener más minutos y protagonismo, algo que no puede tener en la plantilla de Zinedine Zidane. De hecho, el técnico francés tampoco se ha opuesto y también le dará facilidades.

La noticia llega un día después de que el propio agente desmintiera las ganas de salir de Isco Alarcón en 'El Larguero': "Se dicen muchas cosas, pero ni estamos estudiando ofertas ni la idea es salir del club".

Por otro lado, a Isco no le faltarán pretendientes y en el últimos días ha sonado el Everton, aunque Ancelotti también negó los rumores. "No es cierto que yo esté detrás de Isco. No hemos empezado a pensar en el equipo para el mercado de invierno. Así que esos comentarios son, como se dice aquí, tonterías. Son rumores de mierd*", aseguró el técnico italiano en 'DirectTV Colombia'.

Isco podría estar en la recta final de su carrera en el Real Madrid tras siete temporadas y media. El futbolista viajó con la expedición para medirse al Villarreal este mismo sábado.