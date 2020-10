Isi lo hace fácil

El Rayo tutea al Espanyol y le gana. Vallecas no entiende de favoritos al ascenso, solo de sacrificio y trabajo. Tras su 4-0 al Málaga, los de Iraola vuelven a demostrar que todo aquel que ose retarles en casa puede irse escaldado. Se llevó el peor castigo posible el cuadro de Vicente Moreno por su falta de pólvora.

Y es que, en defensa, sí que funcionaba. Cabrera hacía de antiaéreo y no dejaba pasar prácticamente ningún balón ante un Qasmi intrascendente. Ni con la entrada de Ulloa cambió la situación y Andrés, que fue la otra alternativa, tuvo que vestirse de asistente para hacer daño.

En los laterales, eso sí, el protagonismo fue de la juventud local. Fran García anuló al 'Monito' Vargas y Mario Hernández hizo desaparecer a Puado, que, en la única oportunidad en la que entró en escena, no fue capaz de rematar un centro al corazón del área que podría haber sido gol.

La sala de máquinas 'perica' facturó buenos balones, pero habría necesitado de una mejor conexión entre Darder, que no pudo poner pases clave, y Raúl de Tomás, que no encontró grietas entre Catena y Velázquez. De hecho, Dimitrievski no tuvo mucho trabajo.

Esto no significa que el Espanyol no pudiera ganar: hubo tramos en los que asfixió al Rayo y hasta metió un gol materializado por Calero que fue bien anulado por fuera de juego previo de Puado -de nuevo, desacertado-. El que sí valió fue el de Isi.

El '7', cuando el encuentro estaba más igualado y cerca de su final, batió a Diego López con una volea a botepronto que pegó a su palo diestro. Aunque no había logrado poner mucho en apuros a la zaga hasta entonces, apareció cuando tenía que aparecer y fue diferencial.