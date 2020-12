Ismael Athuman debutará ante la Ponfe salvo sorpresa

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, prevé un partido "complicado" este sábado en El Toralín ante la SD Ponferradina, pero está "seguro" de que su equipo "dará la talla", a pesar de las bajas con las que afrontará el choque tras el empate del pasado miércoles en Lugo (1-1).

El técnico madrileño dijo en rueda de prensa telemática desde la Ciudad Deportiva de Abegondo (La Coruña) que el conjunto berciano es "solidario" y muy bueno en el "balón dividido", por lo que los amarillos deben "igualar" la propuesta del rival, y el "camino" es "ser intensos y estar muy juntos" para evitar "disgustos".

Mel admite que, pese a lo comprimido del calendario, le gustaría mantener una alineación en el tiempo, pero "los avatares" no le dejan; en este caso, sanción por acumulación de tarjetas de Eric Curbelo -cuyo sustituto será Ismael Athuman, según ha adelantado- y lesiones de Jonathan Silva y Kirian Rodríguez -que tiene un esguince, según 'AS'-.

"Tenemos que utilizar la plantilla, confiar en ella, hay jugadores que tendrán su oportunidad y hay que esperar que lo hagan bien. Tenemos un equipo fiable y honesto que al final de la temporada nos habrá dado más alegrías que días malos", añadió.

Además, y aunque Las Palmas aún no conoce la victoria fuera de casa esta temporada, cree que su equipo no cambia "absolutamente nada" cuando actúa como visitante. "La diferencia puede estar en el empuje del rival. Jugar muchos partidos seguidos hace que tengas que cambiar cosas, pero no nuestra actitud. Son tres puntos en El Toralín como si jugáramos en el Gran Canaria", recordó.

Mel no quiso pronunciarse sobre el próximo periodo de fichajes de enero porque aún restan cuatro compromisos oficiales para acabar el año 2020, incluyendo el de Copa del Rey ante el CD Varea, dentro de dos semanas, a partido único en La Rioja.

"La Copa es muy importante para jugadores que se deben proyectar; cuando pasen estos cuatro partidos que nos restan, contestaré a lo del mercado de enero, pero ahora mismo no, porque los jugadores también escuchan y leen", concluyó.