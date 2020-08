Ismael López dejó la concentración para ultimar su marcha

Ismael López está ya preparando su desvinculación del Tenerife. La directiva quiere incluirle en la 'operación salida' de este verano y él no tiene inconveniente. No ha estado a su máximo nivel en la temporada y media en la que ha militado en el cuadro chicharrero.

'AS' informa de que este es el motivo por el que dejó la concentración de pretemporada del equipo en Murcia. Como no formará parte del plantel en la próxima campaña, no hará falta que se entrene con quienes pronto serán sus ex compañeros. Estos continuarán sin él.

De momento, se desconoce cuál puede ser su próximo destino. A sus 30 años, goza de muchísima experiencia en el fútbol español. Pasó por el filial del Athletic, su primer equipo, el Lugo, el Zaragoza y el Sporting, además de un breve paso por el Omonia Nicosia, su única experiencia internacional.

Al quedar libre del Tenerife en cuanto su marcha se haga oficial, se espera que le lleguen algunas ofertas. Se trata de un lateral izquierdo con bastante llegada al que todavía le quedan unos cuantos años de carrera por delante. ¿Quién se hará con Ismael López?