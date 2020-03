Israel Puerto alabó la reacción de Polonia con el COVID-19

Israel Puerto, ex futbolista del Sevilla y del Villarreal, entre otros clubes españoles, y actualmente en el Slask Wroclaw polaco, alabó que su país de residencia haya "tomado medidas cuando apenas había contagiados y no había ningún fallecido", pese a lo cual "se cerró todo a cal y canto".

Puerto, sevillano de 26 años e internacional Sub 21 con España, admitió en declaraciones a 'EFE' que "la situación personal es un poco complicada", ya que "todo está cerrado menos los comercios de primera necesidad" y aunque "no hay psicosis, se nota que el flujo de personas por las calles es mucho menor".

"Estoy preocupado por las noticias que llegan de España, estoy pendiente de cada momento de cómo van las cosas. Las medidas se tomaron tarde, pero espero que sirvan. Aquí, no sabemos si se va a reanudar o no. No sabemos si la Liga se cancela o si España nos dará la opción de repatriarnos", añadió el defensor andaluz.

El jugador natural de El Viso del Alcor teme tenerse "que quedar hasta que las fronteras se abran de nuevo en Polonia", donde se encuentra sólo con su perro -"por eso el día a día está siendo complicado", dijo- aunque se felicita por poder "al menos salir al parque para hacer ejercicios que el club ha mandado" durante el parón.

"Trato además de ser profesional para estar preparado en caso de volver a jugar y también para despejar la mente. Espero que a finales de semana el club nos comenté algo. He hablado con otros futbolistas españoles que están en Polonia con la misma incertidumbre que yo", concluyó Israel Puerto.