Italia abre el debate con Uruguay por Franco Israel

El debate entre Italia y Uruguay está abierto. Y es que Franco Israel, prometedor portero de la cantera de la Juventus, ha sido convocado por el combinado europeo Sub 23 cuando había sido un habitual en las inferiores celestes.

Pablo Boselli, agente del futbolista, confirmó esta circunstancia en 'Sport 890'. Ahora queda en manos del futbolista, que tiene la doble nacionalidad, elegir entre seguir su camino internacional con su país de origen o con los italianos, que tratan de convencerle con este movimiento.

Franco Israel, de 20 años, está citado para unirse a la próxima estadía para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y en la Juventus, se espera que a partir de 2021 tenga ficha en el primer equipo tras la retirada, si llega, de Gianluigi Buffon.

El guardameta ya jugó con la Sub 17 y estuvo tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub 20 con Uruguay. Ahora, 'AS' señala que el jugador está analizando la situación. Su sentimiento uruguayo es fuerte, pero está muy agradecido y motivado por la llamada de Italia.

No obstante, aunque Israel acepte ir con Italia, no será nada definitivo. Recordemos que solo quedaría inhabilitado para jugar con otra selección una vez debute en partido oficial con la absoluta.