Italia, cerca de anular la mayoría del fútbol juvenil

Las ligas desde la Sub 13 a la Sub 18 podrían darse por terminadas antes de tiempo. El ejemplo belga ha calado en la Federación de cara a sus juveniles. 'VoceGiallorossa' asegura que la organización está a un solo paso de oficializar que los jóvenes no tendrán que jugar más esta temporada.

No ha trascendido qué resultados se darían debido al fin de la campaña. Esto implica que todavía no se sabe si al primer clasificado se le dará como campeón, si habrá ascensos o descensos y viceversa. Hará falta esperar al comunicado oficial para desgranarlo.

Esta posible suspensión no afecta a las escisiones Sub 23, Sub 21 y Sub 19. De esta forma, el Primavera 1, el Primavera 2 y el Berretti siguen a expensas de que la Federación tome otra decisión. Respecto a la Serie A, el objetivo de la UEFA es que se termine de forma protocolaria.

Al máximo organismo europeo no le sentaría nada bien que el fútbol juvenil se diera por finalizado en Italia. Si bien se trata de campeonatos de menos trascendencia, el objetivo es que todas las ligas, sobre todo las grandes, terminen con sus respectivos partidos jugados y con todas las federaciones en consenso.