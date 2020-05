Italia decidirá a finales de mayo sobre la Serie A pero el Gobierno no quiere cancelarla

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes de Italia, aseguró este martes que "a finales de mayo" será posible decidir si la temporada 2019-20 de la Serie A se podrá reanudar o tendrá que ser abandonada definitivamente.

"El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el día 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que hizo Francia y cerrar. Pero yo no quiero esto", afirmó Spadafora en una entrevista publicada este martes por el diario italiano 'Corriere della Sera'.

"¿Cómo puedo decir ahora si el 14 de junio la Serie A se podrá reanudar? No lo sé, porque no tengo los elementos científicos. A mediados de mayo se podrán hacer previsiones mas serias", agregó.

El ministro del Deporte destacó que estaría "feliz" de dar el visto bueno a la reanudación de la Serie A, que se encuentra suspendida desde el 9 de marzo, en la jornada 26, pero lo hará "solo si se tutela la salud de las personas en el mundo del fútbol".

A partir de este lunes, los clubes de la Serie A están preparando su regreso a los entrenamientos de forma individual, y el Sassuolo fue el primero en saltar al terreno de juego.