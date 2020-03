La Serie A podría suspenderse si algún jugador contrae el coronavirus

En plena alarma social en Italia, el presidente de la federación de fútbol transalpina, Gabriele Gravina, anunció una noticia que podría llevar al máximo la alarma: anunció que no descartaría suspender la competición en el caso de que algún jugador contrajera el coronavirus.

"No descartaría la suspensión del campeonato. No podemos descartar nada ni aventurar hipótesis que no podamos prever. Tomaremos lodas las medidas para garantizar la protección de nuestros deportistas", aseguró en 'Rai Sport' este sábado.

Y no quedarían ahí las medidas. Italia también anda pendiente de los encuentros que su Selección disputará en los meses previos a la celebración de la Eurocopa contra Alemania e Inglaterra. Gravina se refirió a ello también.

"Parece que la ciudad de Nuremberg solicitará posponer el juego y en Inglatera hay una disposición para la cuarentena. Espero que al menos sea a puerta cerrada, aseguró el mandatario.

Sería la medida más extremas tras las que se han ido adoptando en las últimas semanas y que han desordenado el calendario italiano.

Incluso se han visto escenas como operarios en San Paolo desinfectando los asientos para evitar que su estadio pueda ser un foco de contagio.