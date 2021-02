Iturralde se la devolvió a Piqué: "¿Se dejaba ganar con el Zaragoza ante el Barça?"

Gerard Piqué sigue siendo noticia por sus apariciones en las redes. En los últimos días, el central atendió a 'DjMariio' e Ibai Llanos y habló largo y tendido con los conocidos 'youtubers'.

Con el primero de ellos, el central del Barça se refirió a los árbitros y su supuesta inclinación hacia el Real Madrid, basado en unas declaraciones que había dicho en el pasado Iturralde González.

El ex colegiado no tardó demasiado en responderle. "Yo le diría a Piqué que no se contradiga, o crees en los árbitros o no crees. Yo no dudo de su profesionalidad, pero siguiendo su argumento, ¿cuándo jugaba en el Real Zaragoza, se dejaba ganar por el Barça?", dijo en 'Carrusel Deportivo'.

Y es que Piqué había recordado que, según 'Itu', un enorme porcentaje de colegiados eran simpatizantes del cuadro 'merengue': "El 85% de los árbitros son del Madrid... ¿Cómo no van a pitar a su favor?".