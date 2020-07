Iván López deja el Levante lastrado por las lesiones

Iván López no ha podido volver a ser importante con el Levante a pesar de sus constantes intentos. Lleva años luchando contra las lesiones, pero su decisión final fue abandonar el club al que ama. La entidad le entrevistó para darle voz tras 12 temporadas como granota.

"Han sido tres años desde que me lesioné. Una lesión muy complicada. Sí que es cierto que había tenido lesiones, pero sin relevancia para un futbolista. Esta sí que es un poco más dura, seguimos luchando contra esto para volver a sentirme futbolista", afirmó.

"Tengo experiencia en esto, voy a seguir peleando, no me voy a rendir y si algún día puedo volver a jugar a fútbol estaré muy contento. Si no, sinceramente, yo lo he he dado todo y estoy muy orgulloso y tranquilo por lo que he hecho durante todos estos años", añadió.

Sobre su despedida, aseveró: "Fue un detalle muy bonito después de tantos años ese reconocimiento. Aunque sea lo que uno no quiere que llegue en su carrera, por lo menos te llevas algo muy bonito que es no sólo el reconocimiento del equipo, sino del club por mi trayectoria. Al final todo lo que has dejado estos años, que no ha sido sólo futbolísticamente sino también personalmente".

Respecto al sentimiento que le tiene al equipo, dijo: "Por decirlo de alguna manera, llegas a la cima del levantinismo. Representar a tu equipo con el brazalete y poder dar la asistencia del gol del empate frente al Madrid es llegar a la cúspide".

"Al final son muchos años. Todo el mundo me ha tendido la mano siempre que lo he necesitado. Es un club muy familiar, que todo lo que necesites va a estar ahí. Yo soy aquí de la casa, pero me he dado cuenta que te van a ayudar siempre", concluyó.