Iván Martínez entrenará al Zaragoza hasta final de temporada

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, confirmó este miércoles en rueda de prensa que Iván Martínez seguirá siendo el entrenador del equipo hasta el final de temporada.

Lejos de ocupar el puesto como interino, el hasta ahora técnico del filial toma posesión de manera definitiva. "Iván Martínez es el entrenador del Real Zaragoza", espetó el dirigente en la mañana de este miércoles.

"Más tajante no puedo ser. A veces estamos más centrados en prensa rosa que en otra cosa. Ahora mismo la actualidad del Real Zaragoza es Iván Martínez", continuó Arantegui, quien confesó que hubo conversaciones con Víctor Fernández, pero no cristalizaron.

"Le tengo mucho respeto a Víctor Fernández, siempre tendrá la puerta abierta, pero su respuesta de momento ha sido que no. La confianza es tanta en Iván Martínez que estamos convencidos de que va a cambiar la dinámica del grupo", añadió.

De este modo, Arantegui pedía mirar ya hacia adelante y esquivaba la incorporación de Javi Suárez al cuerpo técnico: "No me interesa lo que no sea constructivo. Iván necesitaba un entrenador para el día a día y por encima de cualquier polémica está el Real Zaragoza y si considero que es buena para Iván, me olvido, y Javi está aquí porque el director deportivo ha pensado que sería buena idea".

Por último, tuvo palabras hacia Rubén Baraja: "No es un buen trago destituir a un entrenador, y más en el caso de Rubén. He visto cómo se han dedicado al club y venía avalado por cómo lo hicieron en Tenerife. Aquí no han salido las cosas, pero no será por el trabajo que han realizado".

"El cuerpo técnico anterior se ha dejado la vida, lo que nos falta es tener más peso ofensivo en los partidos", añadió, y cerró: "La destitución ha llegado demasido pronto, pero creemos mucho en la capacidad de las personas, en Iván Martínez y estamos convencidos de que va a cambiar la dinámica del grupo".