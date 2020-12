Iván Martínez seguirá, al menos, hasta la visita a Almería

El Zaragoza vio algo de luz entre tanta oscuridad derrotando al Fuenlabrada, pero queda mucho camino por delante. Y el primer paso debe ser la contratación de un nuevo entrenador, algo prioritario actualmente para la entidad, según el diario 'AS'.

De momento, Iván Martínez, un hombre de la casa que tomó las riendas del equipo después de quedar el banquillo desierto, estará, al menos, hasta el duelo ante el Almería. Este duelo tendrá lugar el 9 de diciembre. En los siguientes días, se espera que arribe el nuevo preparador.

Paco Jémez fue uno de los candidatos y rechazó la propuesta. "Estuve hablando con ellos. El gran problema radica en que echaron a un director deportivo y todavía no ha llegado nadie que se haga cargo de esa parcela. Hay bastante inestabilidad en cuanto a posibles compradores y en el aspecto deportivo mi gran duda es la poca capacidad, o así me lo transmitió el antiguo director deportivo, que van a tener en enero para hacer fichajes", explicó en 'Gol'.

"Entiendo que en el caso de ir al Real Zaragoza, que para mí sería un orgullo y un honor, tiene que ser con la capacidad suficiente como para hacer cuatro o cinco fichajes en el mercado de invierno que eleven de una forma sustancial el nivel de la plantilla. En ese momento el director deportivo me dijo que disponían de una cantidad de dinero, que por supuesto no voy a cedir cuál es, y me pareció insuficiente", dijo además.