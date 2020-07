Ivana Icardi posa en bikini tras engordar 14 kilos después de 'Supervivientes'

El físico de Ivana Icardi sufrió un gran cambio en 'Supervivientes'. Durante su estancia en Honduras, la argentina perdió 14 kilos y, aunque es mucho, ella estaba contenta con su nuevo aspecto.

Sin embargo, tras su vuelta a España, le ha ocurrido lo mismo que a casi todos sus compañeros: el temido efecto rebote.

La hermana de Mauro Icardi ha recuperado todo el peso perdido y ha ganado algún kilo más, motivo por el que sus redes sociales se llenaron de comentarios de mal gusto sobre su cuerpo.

Así, Ivana ha respondido a las críticas publicando una fotografía en la que posa en bikini en las playas de Mallorca y muestra su espectacular figura explicando cómo ha sido su relación con la comida tras su paso por el reality show.

"¿Les soy sincera? Después de estar tres meses sin comer todo lo que me apetecía, me fue inevitable llegar y que el cuerpo me pidiera todo eso por lo que me moría y no podía comer. Quizás lo hice de manera incontrolada", afirmó.

"Me había quedado con un cuerpo más estilizado, pero en un mes y medio volví a mi cuerpo de siempre. Recuperé todo el peso que perdí y más... pero lo que he disfrutado comiendo no tiene precio", añadió.

La influencer argentina, aunque se muestra orgullosa de su cuerpo, ha tomado la decision de llevar una vida más saludable pero sin privarse de nada: "Estoy tratando de llevar una rutina más sana e incluso estoy haciendo un poco de ejercicio"

"Si con algo me quedo de todo esto es que los extremos no son buenos, ni lo poco, ni la exageración... Así que, como todo en la vida, consiguiendo el equilibrio seguro que lo voy a llevar mejor", concluyó Ivana.