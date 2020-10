Jackson Martínez, el goleador que ahora es cantante religioso

Jackson Martínez será recordado siempre como uno de los peores fichajes de la historia del Atlético de Madrid. Costó una millonada, apenas duró unos meses... y solo le salva que el club rojiblanco logró colocarlo en otro club, el Guangzhou Evergrande, por una cantidad igualmente desmesurada e incluso superior.

El colombiano enseguida empezó con las lesiones y lo que al principio pareció una desgracia aislada terminó por convertirse en un problema crónico.

El atacante 'cafetero' se refugió entonces en la religión y se lo tomó tan en serio que decidió incluso cantar el mensaje de Dios. "En un momento crítico de mi carrera, cuando tengo dos cirugías, eso provocó que yo alargase por dos años estar fuera de la cancha sin competir y en ese tiempo yo me dediqué un poco más a escribir y tomé la decisión de lanzar un álbum", explicó a 'Vamos'.

En el reportaje, el colombiano también habló de su fichaje por el Guangzhou Evergrande chino tras solo unos meses en el Atlético de Madrid: "Me hubiera gustado quedarme, pero hay cosas que no se controlan. Yo no voy a dar detalles minuciosos, hablar de eso no lo veo necesario".