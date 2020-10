Jaime Mata transformó un penalti polémico de De Jong

Jaime Mata fue el encargado de poner por delante al Getafe ante el Barcelona. Todo en una jugada que protestó de forma vehemente el conjunto azulgrana por la decisión de Soto Grado.

Todo comenzó en un mal despeje del Barcelona dentro de su área. En una segunda jugada, el cuero le llegó a Nyom, que la dejó atrás, donde se encontraba Dakonam Djené.

El central togolés protegió la pelota mientras veía cómo llegaba De Jong. Sin querer, el neerlandés tocó al defensa del Getafe, que se marchó directamente al suelo. Soto Grande no lo dudó y pitó penalti.

Desde los once metros, Jaime Mata no perdonó la vida al Barcelona. El delantero azulón tiró a la derecha de un Neto que no adivinó por dónde fue el disparo del ariete.