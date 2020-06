James, abatido al verse otra vez sin jugar

No hay manera de que James termine de ganarse la confianza de Zidane. A pesar de tener 78 minutos ante la Real, el 'cafetero' no jugó ni un solo minuto contra el Mallorca.

De hecho, las cámaras de retramisión captaron el momento en el que el de Cúcuta estaba sentado en la grada viendo el partido muy cabizbajo.

No olvidemos que hace unos días, el colombiano concedió una entrevista a 'Gol Caracol' y afirmó que no sabía por qué no jugaba.

La imagen del centrocampista abatido tuvo bastante repercusión en las redes. Algunos aficionados del Madrid pidieron a Zidane más oportunidades.