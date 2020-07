James, Bale, Hazard, Jovic... Zidane pasó revista tras el 2-2

Zinedine Zidane no tenía mucho que comentar del último choque de la temporada. Tampoco las preguntas fueron enfocadas a ello. De hecho, pasó más tiempo haciendo un repaso a la actualida de nombres propios.

Por ejemplo, al broche final de la temporada con Bale y James fuera de la lista después de que en las últimas semanas quedara confirmado que no contaban para el francés "Con James ya sabéis lo que pasó y lo de Bale ha sido una decisión técnica, nada más", confirmó, desmintiendo así los rumores de que el galés le habría pedido no estar en la lista.

Sobre Eden Hazard, quien no tuvo minutos en el derbi madrileño de Butarque, no fue capaz de frenar las noticias negativas. "Yo creo que Eden ha tenido molestias últimamente, porque cuando terminaba de jugar tenía molestias, no terminaba bien... Y espero que con este parón él se recupere del todo. Los que saben de esto, de cuidar jugadores, intentarán que Eden esté bien".

Otro nombre propio fue el de Luka Jovic, protagonista involuntario por una mano dentro del área que el VAR no vio como punible y que podría haber cambiado la historia del Leganés en la élite. "Es un jugador muy joven y con talento. Ha sido una temporada complicada para él. Veremos el próximo año", comentó para cerrar un año difícil del serbio.

Ahora es momento de descansar y de inmediato poner los cinco sentidos en darle la vuelta al 1-2 de ida de los octavos de final de la Champions en Mánchester. Un reto que sacó el lado positivo de 'Zizou': "¡Cómo no voy a pensar que podemos remontar! Hasta el último segundo vamos a pelear el pase a la siguiente ronda. Ahora toca descansar un poco, porque el tramo final ha sido duro".

Zidane, que no quiso hablar "de vacaciones, sí de desconectar", quitó hierro al empate con el que sellaron la Liga 19-20: "Durante el partido igual te puedes enfadar porque no jugamos a nuestro nivel, pero te quedas con lo hecho hasta ahora y también me quedo con cosas de este partido, porque no perdimos. Tenemos que estar contentos de lo que hicimos".