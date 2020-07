James, Bale, Jovic, Mariano... así es la 'operación salida' del Madrid

Entre su amplia cartera de cedidos y una rama de salarios altos que no se corresponden con el rendimiento, el Real Madrid afronta un verano agitado con el objetivo de vender y aligerar plantilla. Este viernes, 'Marca' publica un informe donde detalla cómo es la 'operación salida' blanca.

Aunque aún no hay fecha de inicio para la próxima temporada, sí se sabe que el mercado estará abierto hasta el 4 de octubre, fecha para la que los blancos esperan haber recaudado alrededor de 180 millones de euros. Una cantidad que de entrada parece difícil y ambiciosa.

Javi Sánchez ya está vendido por 3,5 millones al Real Valladolid y Achraf Hakimi es jugador del Inter de Milán por 40. Hasta ahí el trabajo ya cerrado, ahora vienen los pesos pesados, algunos más difíciles de mover que otros.

Las mayores dudas aparecen con Gareth Bale. No por el Real Madrid, donde Zinedine Zidane ya ha dejado claro que no quiere ni ver al galés, sino por el propio jugador y el mercado en sí. El extremo no se quiere mover y sus representantes ya han dicho que, de rescindir su contrato, quiere los dos años que le restan en el bolsillo.

Como es evidente, la entidad blanca no está dispuesta a pagar los más de 60 millones de euros brutos que Bale tiene pendientes de percibir, pero también se antoja difícil que otro club europeo venga a poner dinero encima de la mesa para llevarse al extremo, quien pudo salir el verano pasado a China y en invierno estuvo en el radar de Tottenham o United.

James Rodríguez es un caso distinto. Su cartel es mayor y se habla de un interés del Benfica, pese a que el club portugués no puede soportar la ficha del colombiano y el Madrid no está dispuesto a pagar parte del salario del año de contrato que le resta. Aun así, la relación con Jorge Mendes es buena y el jugador sabe que su futuro no está a las órdenes de Zidane.

Otra situación a resolver es la de Luka Jovic. El citado medio asegura que el Real Madrid quiere que salga, ya sea cedido o traspasado, ante la falta de entendimiento con Zidane y sus polémicas fuera del campo, sobre todo relacionadas con sus salidas a Serbia en plena cuarentena por el coronavirus.

Si se vende a Jovic, la idea del Madrid es recuperar los 60 millones de euros pagados el verano pasado al Eintracht de Frankfurt, algo que parece harto complicado. No obstante, sí hay equipos dispuestos a pagar por él, como es el caso del Mónaco de Niko Kovac, quien fuera su entrenador en Alemania.

Tampoco se pueden olvidar nombres de jugadores como Mariano o Brahim Díaz. El dominicano casi ni ha jugado (aunque su gol al Barça en el 'Clásico' le hizo reaparecer a ratos) y el Madrid ya le hizo saber el verano pasado que no contaba con él, pero el ex del Olympique de Lyon insiste en quedarse, también este verano. Por su parte, el malagueño tiene visos de salir cedido.

¿Y los cedidos?

Por otra parte, regresan de sus préstamos jugadores como Reguilón, Dani Ceballos o Jesús Vallejo. Para ir por orden, el Sevilla vería con buenos ojos su continuidad tras un buen año a las órdenes de Julen Lopetegui, y él también quiere sentirse importante, algo que no tiene asegurado en un Madrid con Marcelo y sobre todo Mendy.

Las pretensiones de los 'blancos' son sacar 20 millones por Reguilón, y a Vallejo, cuya continuidad pretende el Granada, se le ha puesto un precio de 15. Mientras, Dani Ceballos tiene imposible seguir en el Madrid y podrían recibir entre 30 y 35 millones de un Arsenal encantado con el utrerano.

Asimismo, Odegaard continuará en la Real Sociedad un año más (volverá cuando salga Modric), mientras que a Kubo se le buscará una nueva cesión. También a Reinier y se deduce que Odriozola se quedará tras su paso por el Bayern. Y en la cantera, De Frutos y Dani Gómez también podrían marcharse, con Betis y Celta detrás y un precio de diez millones por cada uno.