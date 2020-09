James, de nuevo en el equipo ideal de la jornada de la Premier

En apenas un periodo corto de tiempo, James ha pasado del ostracismo en el Real Madrid a tener un papel de protagonista en el Everton de Ancelotti.

'Carletto' le ha dado la manija de su equipo y el colombiano está respondiendo a las mil maravillas. No hay más que ver sus actuaciones en las dos primeras jornadas.

Ante el Tottenham cuajó un buen encuentro y eso que no marcó, mientras que contra el West Bromwich Albion fue capaz de firmar un gol y de dar una asistencia.

Y eso llevó al 'cafetero' a formar parte del equipo de la semana de la Jornada 2, por lo que volvió a repetir tras estar incluido también en el inicio de la Premier.

A pesar de que es un recién llegado, James ha demostrado que puede adaptarse bastante rápido a un país nuevo y a una Liga nueva.

Premier League Team of the Week @Alissonbecker @AdamaTrd37 | @Ekonsa15 | @OfficialTM_3 | @LucasDigne @jamesdrodriguez | @DeBruyneKev | A-F. Anguissa | H-M. Son@HKane | @CalvertLewin14

Click the image for the full write up