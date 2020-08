James, el ojito derecho de Ancelotti

El día que se retire James Rodríguez y le pregunten por los entrenadores más importantes de su carrera, lo más probable es que meta en la lista a Carlo Ancelotti. El italiano ha sido siempre su gran valedor y ahora, en su peor momento, quiere volver a recuperarle.

Zinedine Zidane no cuenta con James, no dio cabida nunca como titular y lo acabó mandando al Bayern. Dos años después y tras no encontrarle destino, volvió al Madrid y la historia ha ido aún a peor. Solo 14 apariciones, nueve como titular, y una relación completamente rota con el francés.

Ha sido sin duda la temporada más difícil para el 'cafetero', por eso primará su felicidad al renombre de un equipo o a los millones. De hecho, en el Everton, que pagará 25 'kilos' por él, cobrará menos de lo que percibía en el Real Madrid. Todo por rencontrarse.

En estas situaciones, lo mejor es ponerse en manos de especialistas. Y qué mejor especialista en hacer brillar a James que Carlo Ancelotti, el entrenador que le acogió en 2014 como el fichaje estrella tras un Mundial de Brasil increíble y le potenció al máximo.

James ilusionó en su primera temporada como madridista. Jugó 3.525 minutos en 46 partidos, solo dos de ellos como suplente, metió 17 goles y dio 17 asistencias. Son los mejores números de toda su carrera en un curso que fue el segundo y último de 'Carletto' en el Bernabéu.

Sin Ancelotti, James se fue apagando poco a poco, metido en una rotación en la que no estaba cómodo. Quería ser imprescindible, ser titular, pero Zidane tenía otros planes y el futbolista tuvo que salir tras dos campañas más en verano de 2017.

¿Dónde fue? Al Bayern de Múnich... con Ancelotti. El colombiano se enroló en el nuevo proyecto de su valedor y ganó la Bundesliga con superioridad aplastante sobre el RB Leipzig. 39 partidos, ocho goles y 13 asistencias fueron sus números, los mejores en global desde aquella 2014-15.

Ese verano se fue el italiano, se quedó con Heynckes en el banquillo y también perdió el protagonismo. Los bávaros no ejecutaron su opción de compra, regresó al Madrid... y ya sabemos todo lo que ha ocurrido.

Ahora, 'Carletto' vuelve a su rescate. Lo hará escalones por debajo, en un proyecto renovado y ambicioso del Everton, que quiere dar su golpe de efecto con James Rodríguez. Él, encantado, parecía incluso despedirse para poner rumbo a Liverpool, al barrio de Merseyside, donde quiere volver a ser feliz.