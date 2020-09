"James es el mejor futbolista con el que he jugado"

James Rodríguez y Radamel Falcao. Ambos han sido y son la gran esperanza del fútbol colombiano. En horas bajas el jugador del Real Madrid, el 'Tigre' quiso echarle un capote.

"James es el mejor jugador con el que he jugado, tuvimos conexión", reconoció Falcao en un diálogo con Daniel Habiff sobre el jugador con el que coincidió en el Oporto y en el Mónaco.

El jugador del Galatasaray también habló sobre la cita mundialista que se perdió en Brasil y lo que ello supuso para el resto de su todavía activa carrera.

"Tuve una lesión en la rodilla y me perdí el Mundial 2014. Después de eso pasé un desierto en el que decía que no veía la luz. Todo fue complicado. El sueño de mi vida era jugar al Mundial y Colombia no iba desde Francia. No estar ahí fue algo muy duro", reconoció Falcao.

Además, el delantero colombiano habló sobre la gran hornada de la Selección 'Cafetera'. Ellos fueron nuestros referentes y quienes nos hicieron ilusionar con un día llegar a vestir la camiseta. Esa generación nos sirvió de motivación. Me identificaba con Asprilla, luego vino Ángel que también fue un referente", aclaró.