"James es muy talentoso, estaba desesperado por jugar"

A Carlo Ancelotti no se le acaban los elogios hacia James Rodríguez. El entrenador del Everton ofreció unas declaraciones a Tim Howard, el ex portero que defendió la portería 'toffee' durante diez años y que realiza entrevistas para 'NBC Sports', en las que desveló que el colombiano estaba deseando poder contar con minutos.

"Lo más importante es que James buscaba un club en el que jugar con más continuidad, después de jugar mucho en el Real Madrid. Quería nuevos retos y estaba desesperado por jugar", comentó el entrenador italiano, que se refirió a la falta de oportunidades del 'cafetero' con Zidane.

Y añadió: "Ha encontrado el lugar adecuado. Él me conoce, yo lo conozco y el club quiere mejorar, hacer un gran proyecto, y ha encontrado el lugar idóneo para mostrar sus cualidades".

"Es un jugador muy talentoso. No falla un pase, no falla un control, no falla un disparo. No juega un fútbol complicado, sino que lo hace muy simple", sentenció Ancelotti.