A pesar de que el Madrid es el líder de LaLiga, James está acaparando todas las miradas. El colombiano se quejó hace unos días de su falta de minutos y su padrastro no ha dudado en contar lo que vivió su hijastro el pasado verano.

Juan Carlos Restrepo desveló que el de Cúcuta, que estaba en la agenda de Atleti y Nápoles, lo tenía muy claro en caso de un traspaso. "James hubiera preferido ir al Atlético. Eso no significa que no hubo intentos de otros clubes. No estaba convencido de cambiar de país", dijo en 'Radio Marte'.

Se hablaba de una llegada al cuadro rojiblanco, pero finalmente no se dio: "Quizá el amistoso de verano terminó influyendo. El Real, que quería dominar España y el mundo, consideró que él es importante para su equipo y decidió no venderlo".

En relación al interés del Nápoles, el padrastro del colombiano reveló los motivos por los que no se fue a Italia: "Había una gran estima humana y profesional con Ancelotti. Creo que el punto era que para que alguien como él fuera transferido, debes estar de acuerdo en muchas partes y de muchas maneras. Quedarse en España era lo mejor".

"Cuando se enteró de lo del Atlético, puso esa posibilidad en la cabeza en comparación con las demás por muchas razones, especialmente la familia", añadió.

No obstante, Restrepo no le cerró la puerta a los 'azzurri': "Cualquiera que sea el club del futuro, espero que las piezas del rompecabezas se unan como no lo hizo el año pasado. Si es un equipo importante como el Nápoles, bienvenido".