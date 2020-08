"James no sabe en qué mundo está"

A James continúan lloviéndole los palos desde su país. Freddy Rincón, un emblema en la Selección Colombiana, atizó con dureza a su compatriota.

El ex futbolista replicó al '10' del Madrid, que recientemente dijo en una entrevista que se considera el mejor 'cafetero' de todos los tiempos por lo que ha conseguido en su carrera.

"Está resentido conmigo, no sabe dónde está pisando ni en qué mundo está. Que hable lo que quiera, si a él lo hace más protagonista decir que es el mejor de la historia de Colombia ahora que nadie habla de él, pues que siga hablando", dijo a su paso por el programa 'Deportes sin Tapujos'.

Pero la cosa no quedó ahí y es que Rincón volvió a darle fuerte a James, ya que no entiende por qué se fue del Bayern por no adaptarse al frío: "La única cabeza en la que cabe decir que no se adaptó a Múnich por el frío, es la de él".

De esta forma, el de Cúcuta quedó mal parado mientras ultima sus vacaciones antes de volver al Madrid. El futbolista, que sabe que no cuenta para Zinedine Zidane, intenta buscarse una salida con el fin de conseguir minutos de juego.