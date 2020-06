"James se planteará irse en diciembre si sigue en el Madrid"

El futuro de James Rodríguez en el Real Madrid es una incógnita. El colombiano no tiene la continuidad deseada ni la confianza total de Zidane, por lo que una salida no sería descartable.

Sin embargo, cuando más lejos parecía el 'cafetero' del Santiago Bernabéu, Juan Carlos Restrepo, padrastro del jugador, lo acercó, al menos, hasta el verano de 2021, cuando acaba su contrato.

"El representante de James ha tenido ofertas de muchos clubes europeos, españoles y asiáticos, pero está en el Real Madrid y concentrado en aportar lo máximo. Tiene contrato hasta el verano del 2021, pero en diciembre se planteará si continuar ahí o buscar otros horizontes", dijo.

Estas palabras de Juan Carlos Restrepo en 'El Corrillo de Mao' hacen entender que el atacante colombiano no saldría del Real Madrid este verano, pese al interés de varios equipos.

"James en su interior sabe que tiene las condiciones para brillar en el Real Madrid, ahí están sus amigos, su familia, pero él es consciente de que es un futbolista élite para acoplarse en cualquier parte. En el proceso de crianza, a James le enseñé que el ser humano no sale corriendo a los primeros obstáculos, para mí está pensando que aún tiene la oportunidad de brillar", añadió.

Restrepo dijo del Real Madrid que "es una institución muy grande". "Cualquiera que llega ahí es una estrella y James no es la excepción, así que cualquier cosa que diga o tenga es maximizada por los medios. A mí me gusta ver a James como un posible falso '9', y como volante por la derecha, pero sin tantas obligaciones de marca para no estar encasillado y tener perfil de pegada", explicó.

"No creo que existan circunstancias del tipo personal con Zidane, creo que en su visión hay deportistas que están encima de James, y eso se va a presentar con Zidane o sin él", afirmó con rotundidad Restrepo.

Días atrás, Restrepo aseguró que James Rodríguez quería haber ido al Atlético de Madrid el pasado verano, pero finalmente se quedó en el conjunto blanco.