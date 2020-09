"James tiene una de las mejores zurdas de la historia"

Dimitar Berbatov y James Rodríguez coincidieron en el Mónaco durante una de las últimas etapas del también ex futbolista del Manchester United... y una de las primeras del atacante colombiano.

El ex jugador búlgaro y embajador de 'Betfair' se deshizo en elogios hacia su ex compañero: "Tiene una de las mejores zurdas de todos los tiempos y el movimiento del Everton con Ancelotti en el banquillo encaja perfectamente".

"No me sorprendió que fuera al Everton. A veces es necesario retroceder un paso para avanzar. No jugó mucho en el Real Madrid y ahora necesita estar en un equipo donde sepa que va a ser titular", agregó.

Además, Berbatov comparó su estancia en el Manchester United con la de James en el conjunto inglés: "El Everton puede devolverle la confianza. Era la misma situación en la que estaba yo, en mi último año con el United. No jugué tanto como quería, así que quería ir a otro lugar: a Fulham".

"Ancelotti trabajó con él en otros tres clubes. Tienen una conexión. Para él, con suerte, será un gran paso. En el momento en que sepa que el entrenador confía en él y que no importa si en un momento comete un error, volverá a mostrar todo lo que tiene dentro. Yo le auguro éxito en el Everton", agregó.