Jamie Vardy 3.0: terror del 'Big Six' y gran desaprovechado de Inglaterra

Pese a no haber vuelto a sumar un solo título a sus vitrinas y haber visto partir a los iconos que hicieron historia junto a él en busca de retos más ambiciosos -desde N’Golo Kanté hasta Riyad Mahrez-, el de Sheffield permaneció impertérrito, perenne, en el King Power Stadium. Tanto es así que, a sus 33 años, el internacional inglés se ha comprometido tres temporadas más con la entidad. La relación va viento en popa. Todo esto tras convertirse en el máximo goleador de la Premier 19-20. Vardy no ha parado.

Una mala noticia, no obstante, para los gigantes de las Islas Británicas, condenados a ver al insaciable James Vardy como un viejo objeto de deseo que no sólo 'pasó' de ellos; también se convirtió en un especialista en hacerles la vida imposible. No en vano, desde que se fundase la Premier League en 1992, el 'killer' es el quinto jugador que más goles (38) le ha marcado a los equipos del 'Big Six'. La cifra asciende a 41 en todas las competiciones.

Esto le sitúa en el 'top 5' de grandes quebraderos de cabeza de Arsenal (11 goles), Manchester City (9), Liverpool (7), Tottenham Hotspur (5), Manchester United (5) y Chelsea (4). En el siglo XXI, sólo Wayne Rooney y Sergio Agüero, con 54 tantos en competiciones oficiales cada uno, le superan. En la Premier League desde su fundación, el mítico Alan Shearer marcó 58; Jimmy Floyd Hasselbaink, 41.

Para ponernos en contexto, cabría señalar que el delantero del Leicester le ha marcado más goles al ‘Big Six’ que Didier Drogba (39), Thierry Henry (35) o Frank Lampard (35).

Los datos hablan fuerte y claro: estamos ante una leyenda viva del balompié británico. Un mito contemporáneo al que, seguramente, la escasez de títulos y su peculiar currículum -estancia en la cárcel durante su adolescencia incluida- distorsionarán su recuerdo cuando el tiempo haya puesto tierra de por medio y los aficionados echen la vista atrás. Tampoco ayudará, probablemente, su tímido paso por el combinado nacional.

La última de las 26 veces que Vardy se enfundó la elástica de los ‘Tres Leones’ -todas ellas con la absoluta- fue ante Croacia, en las semifinales del Mundial de Rusia. El atacante sólo disputó 8 minutos de la prórroga, sumando un total de apenas 127 en todo el torneo. No vio portería. Sin medalla alguna que llevarse al cuello y unos registros muy alejados de los cosechados con su club (7 goles y 2 asistencias), el futbolista decidió poner fin a su carrera como internacional a los 32 años para prolongar su carrera y centrarse en ayudar al Leicester.

Dos años han pasado de su último partido defendiendo los colores de su país. Desde entonces, su estado de forma ha sido impecable, anotando 47 goles en todas las competiciones; 6 de ellos en los primeros 5 partidos de la presente temporada de la Premier League. Es su versión 3.0, tras una primera de futbolista que deambula por equipos modestos y categorías inferiores y una segunda que fue vital para que el Leicester impresionara al mundo del fútbol. No es de extrañar, por tanto, que muchos se pregunten en qué zona del King Power se erigirá la estatua de Jamie Richard Vardy en un futuro no muy lejano.