Janko asegura que eligió el Valladolid por lo atractivo del proyecto

El Real Valladolid apostó fuerte por la contratación de Saidy Janko para el lateral derecho. En principio, el jugador suizo tendrá que luchar con Luis Pérez por el puesto de titular en una parcela del campo en la que Javi Moyano, que dejó el equipo, ha sido el inquilino habitual.

Janko, una gran promesa hace unos años, fue muy directo a la hora de confesar por qué eligió el club pucelano: "No necesito tiempo para adaptarme, si me gusta un proyecto voy a por él, como es el caso. Creo que podemos conseguir cosas importantes tanto esta temporada como las próximas. Me gustan los cambios".

Así vio el suizo sus primeros días en la capital del Pisuerga: "Me he sentido bien en los primeros días, los compañeros me están ayudando a acoplarme, estoy buscando mi sitio. Decidí venir porque me parece que es una gran liga y este club tiene un gran proyecto".

"Mi principal característica es que lo doy todo en cada partido, creo que puedo aportar en el apartado físico, velocidad, y trabajo tanto ofensiva como defensivamente. Creo que el equipo está jugando bien y solo desafortunadas acciones, incluso contra el Real Madrid, están impidiendo al equipo sacar mejores resultados", concluyó el jugador centroeuropeo.