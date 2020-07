Imanol reveló su profecía con Januzaj antes de su gol decisivo

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha valorado este miércoles la temporada que ha realizado su equipo, sobre todo tras los malos resultados después del parón por la pandemia, y ha destacado "la fuerza mental" que tuvieron sus jugadores para superar la crisis y lograr el objetivo europeo.

Durante la charla con los medios, Imanol desveló su profecía con Januzaj: "Estaba muy lesionado y quería ir convocado al partido de la penúltima jornada, contra el Sevilla. Le dije que no, que no había entrenado, y me dijo: 'A Madrid no viajo'. Y yo me reía y le decía a Mikel Labaka que viajaba seguro y que además nos iba a meter en Europa. Jugó lesionado y nos dio la clasificación".

"En el último partido tuvimos el premio que habíamos merecido durante todo el año, por eso estoy muy satisfecho, además de porque he visto a mi equipo equilibrado durante toda la temporada", declaró en un encuentro digital con la prensa el preparador de Orio (Gipuzkoa).

La gran incógnita para la próxima campaña, en la que la Real disputará la Europa League, será la presencia de dos jugadores como el portero Miguel Ángel Moyá, que finaliza contrato, y Martin Odegaard, quien podría ser reclamado por al Real Madrid tras su gran temporada cedido en San Sebastián, aunque en esta cuestión ha primado la cautela por parte del preparador 'txuri-urdin'.

"Tenemos que hacer una reunión al respecto con el presidente y con Roberto Olabe para analizar todo lo que ha pasado este año. Para mí los dos jugadores han hecho un gran año, aunque Miguel no haya estado jugando mucho, salvo al principio y en los partidos finales. Martin Odegaard, con dolor en su rodilla, ha querido terminar la temporada con nosotros y eso dice mucho. Me gustaría poder seguir contando con ellos", ha señalado el técnico.

Tras agradecer a su equipo de trabajo, a la afición, prensa, al director de fútbol Roberto Olabe y al presidente Jokin Aperribay el apoyo recibido en un año complicado, Imanol ha desvelado cuáles han sido para él los claros y oscuros de su plantilla.

"Tras el confinamiento fue duro porque la planificación estaba hecha para llegar en el mejor momento a los once últimos partidos y el parón nos hizo mucho daño. Pero el trabajo durante ese período fue bestial y una pena que no llegaran los resultados ante Real Madrid, Getafe, Celta o Granada porque jugamos mejores partidos ante estos rivales ahora que en la primera vuelta contra ellos", ha dicho.

La parte más positiva para el entrenador blanquiazul ha sido la "fuerza mental" de sus jugadores cuando llegó el momento cumbre de la temporada, en los partidos ante Villarreal, Sevilla y Atlético de Madrid, todos ellos saldados sin derrota y que derivaron en la clasificación europea, además de alcanzar una final de la Copa del Rey que sigue sin fecha de celebración.

"Para la afición sería una gran momento, pero por ahora no podemos jugarla con público. Nos falta rematar y ganarla cuando nos digan que podemos jugarla", ha concluido Imanol.