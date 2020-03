Januzaj no quiere moverse de la Real

La Real Sociedad afronta con otra cara el partido de vuelta de Copa frente al Mirandés después de haberse impuesto por 1-0 al cuadro pucelano. Januzaj, héroe de la noche en el Reale Arena.

"Sabíamos que sería un partido difícil para nosotros, es un equipo que se junta mucho y al final marcamos este gol y nos llevamos los tres puntos", reconoció el belga a 'Movistar LaLiga'.

"Es un triunfo muy importante, especialmente porque tenemos un encuentro muy especial el miércoles. Para nosotros será el más importante de la temporada y tenemos muchas ganas de jugarlo y ganarlo", añadió.

Ya es un aficionado más del club: "Estoy muy contento aquí, nunca he querido salir porque me siento muy a gusto desde que vine. Me han ayudado mucho y estoy muy contento, pero en el fútbol nunca se sabe".