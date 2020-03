Japón se quedó sin el duelo de nipones

El duelo japonés entre Take Kubo y Takashi Inui no tuvo lugar, para decepción de los aficionados nipones que se acercaron a Ipurua y que ya conocían que el Eibar no había convocado a su futbolista asiático, lo que aprovechó el centrocampista cedido por el Real Madrid para monopolizar la atención mediática en un encuentro en el que brilló y marcó el segundo tanto.