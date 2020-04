Jara quiere seguir llevando la 'Roja'

Gonzalo Jara es uno de los futbolistas más veteranos de la Selección Chilena. El jugador de Morelia volvió a manifestar su deseo de seguir vistiendo la camiseta del combinado nacional varios años.

"Los que llevamos muchos años queremos seguir aportando. Tengo claro que esto va de la mano con el rendimiento de cada uno, pero creo que todos siguen en plenitud", dijo el futbolista.

"Ha sido siempre un orgullo estar en la Selección. Y en lo colectivo, me ayudó a crecer como jugador. Siempre he sido un agradecido, porque gracias a ella pude jugar en Europa y proyectar mi carrera hacia el exeterior. Creo que todos crecemos mucho más jugando por la Selección", afirmó en el portal de la Federación.

Jara tiene decidido seguir. "Yo personalmente creo que le puedo seguir dando muchas cosas a la Selección. Quiero volver y eso me motiva para estar activo y tener continuidad en mi club. Siempre he dicho que la Selección me ha dado mucho y siento que debo devolver todo lo que me entregó´hasta lo que más pueda", aseveró.

El chileno también habló de cómo lleva la cuarentena. "Estoy tranquilo, entrenando como todos los jugadores, siguiendo las pautas que nos manda el club y el cuerpo técnico. Los jugadores no podemos dejar de entrenar, no sabemos cuánto va a durar esto. Se están barajando muchas opciones, pero no depende de nosotros.