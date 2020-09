Jason, "a tope" para el derbi de Valencia

El Valencia se impuso 3-1 al Cartagena en un encuentro amistoso de pretemporada en el que Jason fue uno de los protagonistas, ya que anotó uno de los goles del encuentro.

Ante la prensa, el valencianista comentó sobre la buena racha de victorias del equipo este verano: "Yo creo que el haber terminado así, con una victoria, te fortalece mentalmente. LaLiga empieza la semana que viene y creo que el haber hecho un buen partido todo el equipo y el hecho de llevarnos la victoria, te da ese punto de confartibilidad para ir con muchas ganas el próximo fin de semana".

"Al final cuando un equipo se pone por delante mentalmente te puede costar reaccionar, pero se ha visto que el equipo se ha rehecho muy bien y al final hemos conseguido la victoria que también es importante", añadió.

Además, comentó su posición de lateral en el partido: "Hace dos años con Paco López en el Levante jugué más o menos media temporada de carrilero. Era algo nuevo de aquella época, pero he cogido conceptos que eran importantes tanto en ataque como en defensa y me he sentido cómodo, la verdad. Sí que es verdad que mi posición real es el extremo, pero el míster ha sacado esa formación y me he encontrado bastante bien".

En cuanto a su gol ante el Cartagena, comentó: "Un gol es importante para la gente de ataque, mentalmente te ayuda muchísimo y tenía muchas ganas de marcar ya".

"No es una pretemporada muy habitual. Al final no haces un 'stage' que al final también es lo que ayuda al grupo a conocernos todos mucho mejor. Pero creo que nos han venido muy bien estos partidos, hemos cogidos buenas sensaciones, los nuevos conceptos y estamos a tope para el partido del domingo. Es el derbi de Valencia y ojalá podamos ganar", sentenció Jason.