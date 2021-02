Jaume asegura sentirse valorado y respetado en el Valencia

Jaume, en una entrevista para 'Onda Cero Valencia', ha hecho un pequeño repaso a esta temporada, en la que se ha afianzado como titular indicutible del arco 'che'.

El guardameta de Villanueva de Castellón, pese a todo, sigue recibiendo críticas, algo con lo que ha aprendido a vivir. "En mi carrera he tenido que luchar contra muchos obstáculos y me he generado cierta autoconfianza y autoanálisis que no me centro en la opinión de los demás", explicó.

"Considero que aporto mucho en el campo y fuera de él. Al final la única opinión que a mí me importa es la mía, que es la que vale para uno mismo", continuó.

Asume como normal lo que ocurre por ser el Valencia. "Luego todo lo demás entiendo que estoy en un club muy grande, entiendo que hay una responsabilidad muy grande y llevo muchos años aquí", matizó.

"Por lo que entiendo que pueda haber gente que pueda opinar mal o bien de mí. Pero ni la crítica encumbrándome ni la negativa me afecta. Hay que estar preparado y no reparo en muchas cosas", señaló también Jaume.

De hecho, no siente que esas críticas sean la corriente mayoritaria. "Yo me siento bien. Me siento valorado por el entrenador, los compañeros y mucha gente. Cuando voy por la calle la afición me muestra un gran cariño y respeto. Eso lo agradezco muchísimo", afirmó.

"Luego en grandes clubes siempre hay detractores y gente que te apoya. Yo estoy agradecido a todos y me dejo la vida por este escudo", dijo también el guardameta del Valencia.