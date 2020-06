Jaume Costa, autocrítico: "Tenemos que ser hombres, no nombres"

Al Valencia no le va bien en su pelea por clasificarse para la Champions League. Ante el Villarreal, volvió a tropezar y se fue de vacío. Una vez acabado el duelo, Jaume Costa, en declaraciones para 'Movistar', afirmó que tienen que ser más valientes en los encuentros.

"No se explica esto ya. Somos profesionales como para saber que las cosas se hacen y no se dicen; en vez de ser nombres, tenemos que empezar a ser hombres. No lo sabemos, nos gustaría cambiarlo para que la dinámica fuese otra, nos vamos a casa j*didos, pero no queda otra que pensar en el próximo partido porque no queda otra", afirmó.

Respecto a lo de perder tanto lejos de Mestalla, aseveró: "Todo lo que te pueda decir a la gente no le interesa, solo podemos demostrar dentro del terreno de juego que queremos estar ahí arriba". También se refirió a la búsqueda de Europa: "Peleamos por ganar cada partido, creo que, desde el principio de Liga, hay que ir partido a partido y, a partir de ahí, no pensar más allá del aquí y ahora".

Sobre el incidente Celades-Maxi, dijo: "No entiendo que se gane un fin de semana y que salga todo cuando perdimos al fin de semana siguiente. Son cosas que no nos tienen que desestabilizar ni mucho menos; cuando las cosas van mal, salen todas las cosas malas. Este vestuario está unido y junto, es un vestuario de p*ta madre. Al final, todo lo que te pueda decir es lo de menos".